3437 жителей Псковской области заболели коронавирусом

11:12, 20 июля 2020, ПАИ

В Псковской области еще 16 человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе достигло 3437. Актуальную на 20 июля статистику опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Лидируют по количеству инфицированыых Псков (1036), Великие Луки (689), Псковский (279), Островский (247) и Великолукский (176) районы.

В Бежаницком районе коронавирусом заразились 39 человек, в Гдовском – 74, Дедовичском – 48, Дновском – 102, Красногородском – 27, Куньинском – 30, Локнянском – 11, Невельском – 121, Новоржевском – 20, Новосокольническом - 62, Опочецком – 39, Палкинском – 42, Печорском – 41, Плюсском – 97, Порховском – 143, Пустошкинском – 6, Пушкиногорском – 10, Пыталовском – 16, Себежском – 23, Стругокрасненском – 41, Усвятском – 18.

За сутки в Псковской области выздоровели после коронавируса 38 человек, всего COVID-19 побороли 2096 пациентов. Скончались 45 человек.