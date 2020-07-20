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Общество

Псковские гребчихи поделились воспоминаниями об Олимпиаде-80

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Заслуженные псковские спортсменки по академической гребле, призеры 22-х Олимпийских игр 1980 года, рассказали о своем участии в Олимпиаде на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«На Олимпиаде-80 мы завоевали 195 медалей, заняв первое место. Это важное событие в истории страны и спорта, хороший пример для наших молодых спортсменов, которые занимаются греблей. Вы, конечно, являетесь героями для всех нас, людьми, на которых нужно равняться», - заметил Михаил Ведерников и в честь памятной даты вручил спортсменкам памятные подарки.

Участницы легендарной команды поделились своими воспоминаниями об участии в Олимпиаде, рассказали о тяжелых и напряженных заездах, а также о дружественной атмосфере, которая царила в Москве летом 1980 года. Спортсменки показали губернатору свои олимпийские медали и отметили, что подготовка к решающим заездам заняла четыре года и тренировки подчас проходили в экстремальных условиях.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Президент Олимпийского совета Псковской области, призер Олимпиады-80 Светлана Семёнова обратила внимание, что и сейчас среди псковичей много перспективных гребцов. «Мы готовы делиться своими знаниями. Часто встречаемся с учащимися. В беседах стараемся, чтобы от нас шла дополнительная мотивация, энергетика», - рассказала она.

«У нашей гребной базы богатейшая история, но работают они, к сожалению, в спартанских условиях», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он напомнил, что в здании гребной базы завершаются ремонтные работы и туда планируется поставить новые тренажеры.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что с новым руководством региональной профсоюзной организации, в чьей собственности находится здание гребной базы, уже достигнута договоренность, и со следующего года помещения будут постепенно приводиться в надлежащее состояние. «Вижу, что и у ребят глаза горят. Если будут хорошие лодки, оборудование, условия для занятий, то будут хорошие результаты», - заключил Михаил Ведерников.

Олимпиада-80 прошла в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года, это были первые в истории Олимпийские игры на территории стран Восточной Европы. 5 миллионов зрителей посетили важнейшее спортивное событие, участники поставили 36 мировых рекордов.

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