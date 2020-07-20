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Политика

Партия ЛДПР активно участвовала в голосовании по поправкам в Конституцию – Артём Васильев

Партия ЛДПР активно участвовала в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артём Васильев в прямом эфире ПАИ-live 20 июля.

Артём Васильев отметил, что партия ЛДПР приняла активное участие при формировании списка поправок, которые выносились на голосование. По его словам, депутаты от ЛДПР предложили несколько важнейших поправок. Не все были приняты, но девять предложений партийцев внесли в основной перечень поправок на голосование, уточнил он.

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР также напомнил, что партия во время голосования выставляла на участки наблюдателей. Он также подчеркнул, что члены и сторонники ЛДПР приняли активное участие в самом голосовании по поправкам в Конституцию.

3 июля Центризбирком России утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно итоговому протоколу, за поправки проголосовали 77,92 % участников голосования (57 747 288), против – 21,27 % (15 761 978). Явка составила 67,97 %.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.

Поправки в Конституцию России вступили в силу с 4 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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