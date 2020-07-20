Бесплатный автобус отвезёт псковичей на молебен в Выбутах 23 июля

13:24, 20 июля 2020, ПАИ

23 июля на родине святой равноапостольной княгини Ольги в деревне Выбуты Псковского района состоится традиционный водосвятный молебен. Мероприятие приурочено к 1117-й годовщине первого упоминания Пскова в летописи, 76-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и дню памяти княгини Ольги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, добраться до Выбут псковичи смогут на бесплатном автобусе.

Автобус отправится в 11:00 от Центра семьи на площади Ленина в Пскове и вернется в город в 15:00.

Водосвятный молебен начнется в Выбутах в 12:00.

Ранее в администрации города заявили, что традиционных народных гуляний и иных массовых мероприятий в День города Пскова не будет, так как в регионе продолжает действовать запрет, введенный указом губернатора. Праздничный салют для псковичей прогремит 23 июля.