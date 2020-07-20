Массовых мероприятий на День города не будет – администрация Пскова

11:29, 20 июля 2020, ПАИ

Из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Псковской области в связи с угрозой распространения коронавируса традиционных гуляний в честь Дня города в Пскове не будет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы администрации города Александр Коновалов подчеркнул, что в Псковской области по-прежнему действуют меры, принимаемые по недопущению распространения COVID-19, из-за чего городу придется отказаться от массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов.

Праздничный фейерверк в честь 1117-летия со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков для псковичей прогремит 23 июля в 22:30.

Указом губернатора Михаила Ведерникова запрет на массовые мероприятия продлен в Псковской области до 28 июля.