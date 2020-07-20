0
18:31
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
18:28
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
17:02
Скончался создатель Олимпийского мишки
16:57
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
16:46
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
16:15
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
16:03
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
Еще новости
Общество

В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги

Фото Дарьи Хватковой.

В рамках празднования Дня княгини Ольги в Пскове пройдут торжественные мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

23 июля в Пскове будут проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня княгини Ольги.

В 08:00 состоится божественная литургия в храмах города Пскова в честь памяти равноапостольной Ольги Великой княгини Российской.

В 10:00 начнётся крестный ход от православных храмов города Пскова на Вечевую площадь.

В 12:00 пройдёт торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора. В это же время состоится Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской, в деревне Выбуты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
20 июля 2020
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
20 июля 2020
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
Скончался создатель Олимпийского мишки
20 июля 2020
Скончался создатель Олимпийского мишки
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
20 июля 2020
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
20 июля 2020
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
20 июля 2020
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
20 июля 2020
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
20 июля 2020
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Идет загрузка...