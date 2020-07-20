В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
В рамках празднования Дня княгини Ольги в Пскове пройдут торжественные мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
23 июля в Пскове будут проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня княгини Ольги.
В 08:00 состоится божественная литургия в храмах города Пскова в честь памяти равноапостольной Ольги Великой княгини Российской.
В 10:00 начнётся крестный ход от православных храмов города Пскова на Вечевую площадь.
В 12:00 пройдёт торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора. В это же время состоится Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской, в деревне Выбуты.