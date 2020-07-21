Продолжается реконструкция футбольного поля в спорткомплексе «747» в Пскове

23:53, 21 июля 2020, ПАИ

Завершаются работы по подготовке нулевого цикла в спортивном комплексе «747» (бывший стадион «Локомотив») в Пскове, сообщил заместитель главы администрации Пскова, экс-директор ФК «Псков-747» Александр Коновалов в своём Instagram.

«Установлены дренажные лотки. Восстановлена система водоотведения по периметру футбольного газона. Подготовлено основание под беговые дорожки. Уже доставлены на объект и готовятся к монтажу травмобезопасные бордюры, стабилизирующее основание под футбольный газон», – рассказал Александр Коновалов.

Работы по реконструкции беговых дорожек и футбольного газона в спортивном комплексе «747» начались в июне. Планируется, что реконструкцию завершат к сентябрю.

Монтаж искусственного футбольного поля в спорткомплексе «747» в Пскове стоит 32,6 млн рублей. Общий объём средств реконструкции – свыше 40 млн руб. Деньги предусмотрены в рамках нацпроекта «Демография» (подпроект «Спорт – норма жизни»).