705 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

07:01, 22 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 705 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 11 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 057 случаев), на третьем – Псковский район (281 случай).

Всего в Псковской области выявлено 3 486 случаев заражения коронавирусом, 2 220 человек выздоровело, 46 – умерло.