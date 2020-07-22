0
15:10
Город на ремонте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:53
Елена Полонская рассказала о программе празднования Дня города
14:26
Василий Осипов проконтролировал ход работ на перекрестке Инженерной и Индустриальной
14:03
Псковичей приглашают на бесплатные тренировки по воркауту
13:50
За поездки в Псковскую область туристам вернут часть денег
13:36
Пыталовский район празднует 76-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков
13:06
И. о. главного врача Псковского госпиталя ветеранов назначен Сергей Белявский
Еще новости
Общество

Госдума приняла закон о признании отчуждения российских территорий экстремизмом

Государственная Дума приняла законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Об этом пишет ТАСС.

В документе уточняется, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и отчуждение части ее территории. При этом экстремистской деятельность не считаются делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Депутаты приняли поправки к закону «О противодействии экстремистской деятельности». Инициатива разработана сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Совместно с этим законопроектом приняты поправки, дополняющие уголовный кодекс статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», санкция статьи – от 6 до 10 лет лишения свободы. Также  за призывы к отчуждению российских территорий предполагаются административные штрафы.

«Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в конституцию. Многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов говорил, что этот закон особенно актуален для Псклвсклй области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Город на ремонте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 июля 2020
Город на ремонте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Елена Полонская рассказала о программе празднования Дня города
22 июля 2020
Елена Полонская рассказала о программе празднования Дня города
Василий Осипов проконтролировал ход работ на перекрестке Инженерной и Индустриальной
22 июля 2020
Василий Осипов проконтролировал ход работ на перекрестке Инженерной и Индустриальной
Псковичей приглашают на бесплатные тренировки по воркауту
22 июля 2020
Псковичей приглашают на бесплатные тренировки по воркауту
За поездки в Псковскую область туристам вернут часть денег
22 июля 2020
За поездки в Псковскую область туристам вернут часть денег
Пыталовский район празднует 76-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков
22 июля 2020
Пыталовский район празднует 76-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков
И. о. главного врача Псковского госпиталя ветеранов назначен Сергей Белявский
22 июля 2020
И. о. главного врача Псковского госпиталя ветеранов назначен Сергей Белявский
ФОТОФАКТ: В Пскове заработал фонтан в Летнем саду
22 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове заработал фонтан в Летнем саду

Идет загрузка...