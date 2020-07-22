Госдума приняла закон о признании отчуждения российских территорий экстремизмом

15:28, 22 июля 2020, ПАИ

Государственная Дума приняла законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Об этом пишет ТАСС.

В документе уточняется, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и отчуждение части ее территории. При этом экстремистской деятельность не считаются делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Депутаты приняли поправки к закону «О противодействии экстремистской деятельности». Инициатива разработана сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Совместно с этим законопроектом приняты поправки, дополняющие уголовный кодекс статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», санкция статьи – от 6 до 10 лет лишения свободы. Также за призывы к отчуждению российских территорий предполагаются административные штрафы.

«Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в конституцию. Многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов говорил, что этот закон особенно актуален для Псклвсклй области.