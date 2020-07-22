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Общество

Продукция местных производителей может попасть на полки Леруа Мерлен в Пскове

А магазине Леруа Мерлен, который планируется открыть в Пскове к концу года, может появиться продукция псковских производителей, рассказал в эфире ПАИ-live  председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрей Михеев.

Он отметил, что строительство магазина торговой сети Леруа Мерлен требует постоянного внимания, в частности возникают вопросы по подключению к сетям. Тем не менее область рассчитывает, что торговый центр откроется  этой осенью.

Сейчас идут переговоры с этой компанией, чтобы провести закупочную сессию у производителей Псковской области, необходимо посмотреть какие товары наших производителей могут попасть на полки магазина.

«Надеюсь, что в режиме офлайн удастся провести это в августе-сентябре, чтоб компании Псковской области смогли попасть на полки нашего Леруа Мерлен, а потом и в другие магазины сети», - отметил Андрей Михеев.

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