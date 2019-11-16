Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года

21:49, 16 ноября 2019, ПАИ

Гипермаркет «Leroy Merlin» распахнет двери для первых посетителей в конце 2020 года. Именно к этому моменту планируется завершить все строительные и отделочные работы. Об этом стало известно в рамках рабочего визита губернатора Псковской области на площадку будущего торгового объекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе админситрации региона.

Соглашение о строительстве подписали в октябре 2018 года «Leroy Merlin — Восток», компания «ЕСТ» и администрация области. Площадь объекта составит 51 тысячу квадратных метров. Здесь будет магазин, парковка на 600 мест. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

«Реализация проекта началась с 4-го квартала прошлого года. Ввод в эксплуатацию планируется в 4-м квартале 2020 года. По проекту планируется инвестирование порядка 800 миллионов и создание 180 рабочих мест», -сообщила в ходе визита заместитель главы региона Нинель Салагаева.

На объекте побывал также глава администрации Пскова Александр Братчиков. Известно, что в рамках достигнутых договоренностей на полках магазина в будущем появятся товары псковских производителей.

На данный момент на площадке завершается подготовительный этап - идет устройство фундаментов. Возведение основного корпуса здания и монтаж инженерных сетей начнут в марте - сообщил представитель подрядной организации.

Глава региона поинтересовался, какие работы планируется завершить к концу текущего года. Подрядчик рассказал, что к этому моменту закончат устройство фундаментов и железобетонного каркаса здания, а с нового года начнется монтаж металлоконструкций.​