0
21:49
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
17:37
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
14:51
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
13:52
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
12:31
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
10:30
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
23:18
Древние бусы нашли археологи в Пскове
Еще новости
Общество

Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года

Гипермаркет «Leroy Merlin» распахнет двери для первых посетителей в конце 2020 года. Именно к этому моменту планируется завершить все строительные и отделочные работы. Об этом стало известно в рамках рабочего визита губернатора Псковской области на площадку будущего торгового объекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе админситрации региона. 

Соглашение о строительстве подписали в октябре 2018 года «Leroy Merlin — Восток», компания «ЕСТ» и администрация области. Площадь объекта составит 51 тысячу квадратных метров. Здесь будет магазин, парковка на 600 мест. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
«Реализация проекта началась с 4-го квартала прошлого года. Ввод в эксплуатацию планируется в 4-м квартале 2020 года. По проекту планируется инвестирование порядка 800 миллионов и создание 180 рабочих мест», -сообщила в ходе визита заместитель главы региона Нинель Салагаева.

На объекте побывал также глава администрации Пскова Александр Братчиков. Известно, что в рамках достигнутых договоренностей на полках магазина в будущем появятся товары псковских производителей. 

На данный момент на площадке завершается подготовительный этап - идет устройство фундаментов. Возведение основного корпуса здания и монтаж инженерных сетей начнут в марте - сообщил представитель подрядной организации. 

Глава региона поинтересовался, какие работы планируется завершить к концу текущего года. Подрядчик рассказал, что к этому моменту закончат устройство фундаментов и железобетонного каркаса здания, а с нового года начнется монтаж металлоконструкций.​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
16 ноября 2019
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
16 ноября 2019
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
16 ноября 2019
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
16 ноября 2019
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
16 ноября 2019
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
16 ноября 2019
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
Древние бусы нашли археологи в Пскове
15 ноября 2019
Древние бусы нашли археологи в Пскове
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе

Идет загрузка...