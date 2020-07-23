0
12:17
Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах
12:05
Михаил Ведерников поздравил с 75-летием областной дом ребёнка в Печорах
11:35
Еще 58 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
11:31
3 534 человека заболели коронавирусом в Псковской области
11:05
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
11:00
5 848 россиян заразились коронавирусом в России за сутки
10:51
Татьяна Навка посетила Псково-Печерскую обитель
Еще новости
Общество

Александр Котов вручил Сергею Тарасику наручные часы с символикой Псковской области

Наручные часы с символикой Псковской области вручил Александр Котов новому главе Печорского района Сергею Тарасику 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что Печорский район имеет огромный потенциал для развития туризма, сельского хозяйства.

«Во многом от того, какие условия создаст глава, будут реализовываться эти задачи», - отметил Котов, добавив, что району также окажет поддержку губернатор и депутаты Псковского областного Собрания.

Александр Котов пожелал использовать поддержку в полной мере и реализовывать все поставленные задачи, а также вручил Сергею Тарасику часы с символикой Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах
23 июля 2020
Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах
Михаил Ведерников поздравил с 75-летием областной дом ребёнка в Печорах
23 июля 2020
Михаил Ведерников поздравил с 75-летием областной дом ребёнка в Печорах
Еще 58 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
23 июля 2020
Еще 58 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
3 534 человека заболели коронавирусом в Псковской области
23 июля 2020
3 534 человека заболели коронавирусом в Псковской области
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
23 июля 2020
ФОТОФАКТ: Автомобиль въехал в клумбы в центре Октябрьской площади
5 848 россиян заразились коронавирусом в России за сутки
23 июля 2020
5 848 россиян заразились коронавирусом в России за сутки
Татьяна Навка посетила Псково-Печерскую обитель
23 июля 2020
Татьяна Навка посетила Псково-Печерскую обитель
Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель
23 июля 2020
Три автомобиля столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель

Идет загрузка...