Александр Котов вручил Сергею Тарасику наручные часы с символикой Псковской области

10:40, 23 июля 2020, ПАИ

Наручные часы с символикой Псковской области вручил Александр Котов новому главе Печорского района Сергею Тарасику 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что Печорский район имеет огромный потенциал для развития туризма, сельского хозяйства.

«Во многом от того, какие условия создаст глава, будут реализовываться эти задачи», - отметил Котов, добавив, что району также окажет поддержку губернатор и депутаты Псковского областного Собрания.

Александр Котов пожелал использовать поддержку в полной мере и реализовывать все поставленные задачи, а также вручил Сергею Тарасику часы с символикой Псковской области.