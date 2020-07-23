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Политика

Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района

Фото ПАИ

Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района. Инаугурация прошла в торжественной обстановке в Печорском районном центре культуры 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

На инаугурации присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, местные депутаты, представители правоохранительных органов и общественники.

12 июля кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик одержал победу на выборах главы Печорского района, набрав более 67% голосов.

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