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Каждый десятый житель Псковской области обследован на коронавирус

В Псковской области за все время провели 59 790 исследований, в перерасчете на 100 тысяч население проведено 9 549 тестов. Об этом на селекторном совещании с медиками региона 23 июля сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Каждый десятый человек обследован на коронавирус по Псковской области», - констатировал Нестерук.

Также глава регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что очередей на лабораторные исследования в Псковской области нет.

Всего в регионе заболели коронавирусом 3 534 человека, выздоровели – 2 278, умерли – 48.

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