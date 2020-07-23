3 534 человека заболели коронавирусом в Псковской области
В Псковской области коронавирусом заболела 3 534 человека. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
За сутки коронавирусом в регионе заболели ещё 48 человек, выздоровело 58, умерло ещё два человека. За всё время пандемии выздоровело 2 278 человек.
Статистика по районам:
Псков – 1071, Великие Луки – 713, Бежаницкий район – 40, Великолукский район – 178, Гдовский район – 77, Дедовичский район – 48, Дновский район – 105, Красногородский район – 31, Куньинский район –31, Локнянский район – 12, Невельский район – 122, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 63, Опочецкий район – 39, Островский район – 251, Палкинский район – 46, Печорский район – 41, Плюсский район – 97, Порховский район – 143, Псковский район – 286, Пустошкинский район – 7, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 17, Себежский район – 23, Струго-Красненский район – 41, Усвятский район – 19.