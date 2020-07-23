Почти 70 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

19:27, 23 июля 2020, ПАИ

69 918 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 619 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 23 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 027 человек, погибло – 69. В Латвии 1 203 человека были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразилось 66 688 человек, погибло – 519.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 15,4 млн человек, свыше 9,4 млн – выздоровело, более 632 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 795 038 человек, выздоровело 580 330 пациентов, умерло – 12 892. В Псковской области выявлено 3 534 случая заражения коронавирусом, 2 278 человек выздоровело, 48 – умерло.