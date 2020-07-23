Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 8 августа

20:16, 23 июля 2020, ПАИ

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 8 августа. Окончательную структуру календаря сезона 2020-2021 годов утвердит исполком Российского футбольного союза 24 июля, сообщает пресс-служба РПЛ.

Сезон 2019-2020 годов завершился 22 июля, чемпионом за четыре тура до финиша стал петербургский «Зенит». На втором месте турнирной таблицы расположился «Локомотив», на третьем – «Краснодар».

«Крылья Советов» и «Оренбург» вылетели из Российской премьер-лиги. В новом сезоне их заменят волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».