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Общество

К Моглино-2 проложат железнодорожную ветку

Фото: Дарья Хваткова.

В интермодальном порту в Моглино-2 будет железнодорожная ветка. Об этом на пресс-конференции 24 июля сообщила и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сейчас руководство особой экономической зоны ведет переговоры с крупными логистическими операторами.

Также Наталья Юшко подтвердила, что дирекция активно работает над развитием Моглино-2. «Подошли сетями к федеральной трассе, ждем согласования, чтобы ее пересечь инженерными и линейными сетями», - сообщила исполняющая обязанности гендиректора.

Ремонт коллектора в Тямше находится на стадии разработки техзадания. «В ближайшее время выберем подрядчика, в этом году начинаем первый этап реализации проекта», - заверила Наталья Юшко.

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