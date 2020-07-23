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Общество

Промышленный технопарк построят в «Моглино-2»

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

В «Моглино-2» в Псковской области должен появиться промышленный технопарк. Как сообщили Псковскому агентству информации развитие и расширение особой экономической зоны «Моглино» стало предметом обсуждения на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных.

Стороны обсудили создание инженерной инфраструктуры в «Моглино-2», которую планируется реализовать в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, и договорились о выездной встрече в Псковской области для непосредственной работы на месте.

«Особая экономическая зона «Моглино» и строительство промышленного технопарка на территории «Моглино-2» — это знаковый для региона проект. Мы видим, что руководство области подходит со всей ответственностью и делает все, чтобы подготовка и запуск проектов резидентов проходили максимально комфортно и безопасно, а предприятия получали наибольшую выгоду от размещения производства в Псковской области. «Моглино» — это еще и возможность для инвесторов строить работу на границе с Евросоюзом, а значит, получать большие преимущества, с точки зрения экспорта», - отметил Алексей Беспрозванных.

Михаил Ведерников и Алексей Беспрозванных также обсудили особенности запуска завода «Титан-Полимер», где будет развернуто производство ПЭТ-гранул. Сейчас на площадке идут активные строительно-монтажные работы.

Фото: Дарья Хваткова.

Алексей Беспрозванных принимал непосредственное участие в разработке индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Сейчас, на старте ее реализации, он продолжает оказывать консультационную и методологическую поддержку.

«На встрече мы детально обсудили шаги по реализации мероприятий ИПСЭР, которые должны обеспечить своевременное техприсоединение новых промышленных объектов ОЭЗ «Моглино», а также старт строительства инфраструктуры площадки «Моглино-2». На эти цели только в этом году будет направлено порядка 900 миллионов рублей. В рамках этого финансирования, в том числе, будут проведены инженерные коммуникации для строящегося завода «Титан», который в этом году будет введен в эксплуатацию.

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