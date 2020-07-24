50 миллионов рублей рассчитывает выиграть Пыталовский район в конкурсе малых городов

13:45, 24 июля 2020, ПАИ

Заявку на грант в 50 миллионов рублей подал Пыталовский район на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом в эфире ПАИ-live 24 июля заявила глава района Вера Кондратьева.

В прошлом году Пыталовский район Псковской области вошел в список финалистов, но не одержал победу. «В этом году ошибки исправили», - отметила глава муниципалитета.

Также Вера Кондратьева рассказала, как обстоит дело с реализацией национальных проектов в Пыталовском районе.

В городе уже благоустроили две территории. Отремонтирован двор на улице Белорусской. Общественную территорию с универсальной площадкой также благоустроили. На сэкономленные 200 тысяч рублей рядом установили площадку для пляжного волейбола.

В двух школах обустраивают «Точки роста», сейчас рабочие ремонтируют кабинеты, они будут оснащены к 1 сентября. Капремонт в пыталовской и белорусской школах завершат на каникулах. Частично ремонт проведут до конца лета.

4,7 миллиона рублей получил Пыталовский район по нацпроекту «Культура» на приобретение автоклуба на колесах.