300 безработных в неделю фиксируют в Псковской области

15:09, 24 июля 2020, ПАИ

Всплеск роста числа безработных в Псковской области наблюдался в последние две недели мая. Тогда каждую неделю фиксировалось по 1,5 тысячи людей, оставшихся без работы. Об этом в эфире ПАИ-live 24 июля сообщил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

Сейчас этот показатель снизился до 300 человек в неделю. То есть темпы роста числа безработных уменьшились по сравнению с маем в пять раз.

Также Сергей Аржаников рассказал, что за год в Псковской области сняли с учета 5 063 человека, в то время как искали ее 15 356 человек.

В целом в период пандемии количество безработных в Псковской области, как и по всей России, выросло в пять раз.