Ушла из жизни балетмейстер псковского ансамбля «Сказ» Марина Гриневич

16:56, 24 июля 2020, ПАИ

Скончалась балетмейстер псковского ансамбля «Сказ» Марина Гриневич. Об этом сообщили в группе художественного коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ушла из жизни балетмейстер нашего ансамбля, наша боевая подруга Марина Павловна Гриневич... Мы не можем в это поверить! Для нас это огромная потеря!» - говорится в сообщении.

Марина Гриневич ранее работала заместителем руководителя управления культуры администрации города Пскова и начальником отдела культурной политики областного комитета по культуре.

В июле этого года также стало известно о смерти концертмейстера ансамбля Владимира Румянцева.