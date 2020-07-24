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Общество

Бузова поздравила поклонников с Днем памяти княгини Ольги

Скриншот из Instagram Ольги Бузовой.

С Днем памяти святой равноапостольной княгини Ольги поздравила своих подписчиков известная телеведущая и певица Ольга Бузова. Обращение к поклонникам она разместила в своем Instagram.

Ольга Бузова поздравила с именинами всех женщин по имени Ольга и рассказала о святой покровительнице Пскова княгине Ольге.

«Она родилась в 890 году (ныне Псковская область), была супругой великого князя киевского Игоря и первая из правителей Руси приняла христианство. Святая Ольга отличалась лучшими качествами настоящей женщины – мудростью и добротой, красотой и благородством, чистотой души и верностью. Она успешно управляла государством и вошла в историю как основоположница христианства на Руси. Крестивший Русь в 988 году великий князь Владимир, был её внуком», - поделилась звезда российского шоу-бизнеса.

Ольга Бузова предложила всем женщинам, которые названы этим именем, отметиться в комментариях.

День святой равноапостольной княгини Ольги отмечают жители Пскова в пятницу 24 июля. В этот день в Троицком кафедральном соборе состоялся торжественный молебен.

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