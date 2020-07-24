Молебен в День памяти княгини Ольги прошёл в Пскове

16:07, 24 июля 2020, ПАИ

Торжественный молебен, посвященный памяти равноапостольной княгини Ольги, прошел в Троицком кафедральном соборе в Пскове 24 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Молебен отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон. В мероприятии приняла участие глава Пскова Елена Полонская и прихожане храма.

В этот день в православных храмах Пскова прошли божественные литургии, а накануне в селе Выбуты состоялся водосвятный молебен.

Княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим крещение. В 1547 году Ольга была причислена к лику святых как равноапостольная.