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Общество

Молебен в День памяти княгини Ольги прошёл в Пскове

Торжественный молебен, посвященный памяти равноапостольной княгини Ольги, прошел в Троицком кафедральном соборе в Пскове 24 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Молебен отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон. В мероприятии приняла участие глава Пскова Елена Полонская и прихожане храма.

В этот день в православных храмах Пскова прошли божественные литургии, а накануне в селе Выбуты состоялся водосвятный молебен.

Княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим крещение. В 1547 году Ольга была причислена к лику святых как равноапостольная.

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