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Общество

До 3 августа принимаются макеты от псковичей для новых граффити

В Пскове до 3 августа будут принимать макеты для новых граффити. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ообщественной организации «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

По итогам конкурса макетов, за которые будут голосовать псковичи, граффити нанесут на стены технических сооружений города.

Для участия необходимо зайти на сайт, заполнить анкету и прикрепить макет. Заявку можно подать в период с 24 июля по 3 августа 2020 года.

В период с 3 по 7 августа 2020 года состоится народное голосование с целью выбора макетов – финалистов конкурса.

Авторы трёх лучших макетов получат ценные призы и право на нанесение макета на здание.

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