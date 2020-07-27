Псковская полиция ищет очевидцев наезда самосвала на велосипедиста
Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району ищет очевидцев ДТП, случившегося 19 июня на трассе Малая Толба – Гверздонь – Мельницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
19 июня около 13:30 минут на 16-м километре дороги Малая Толба – Гверздонь – Мельницы на территории Псковского района водитель автомобиля ГАЗ-350722 (государственный регистрационный знак «У154ВН/60») совершил наезд на велосипедиста.
Очевидцев происшествия просят оказать содействие и позвонить по телефону дежурной части 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 28 к заместителю начальника следственного отдела капитану юстиции М. Банарю либо позвонить по телефону 59-33-27.