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Общество

Призер Олимпийских игр Нина Черемисина принимает поздравления с 40-летием Олимпиады-80

Фото: ПАИ.

Заслуженный мастер спорта по академической гребле, трехкратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер XXII летних Олимпийских игр Нина Черемисина принимает поздравления с 40-летием Олимпиады-80. С этой важной датой 27 июля псковскую спортсменку поздравил председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: ПАИ.

Сорок лет назад на Олимпиаде 1980 года Нина Черемисина в составе парной четверки с рулевым по академической гребле завоевала серебро, а в составе распашной четверки – бронзу.

Ранее прославленных псковских гребчих поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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