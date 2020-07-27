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Общество

11 лучших фильмов в истории назвал Квентин Тарантино

Фото: kinopoisk.ru.

Культовый режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Как пишет «Киноафиша», личным рейтингом мэтра поделился журнал Far Out.

На первой строчке чарта режиссера вестерн Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой». На втором месте – ковбойская драма Говарда Хоукса «Рио Браво», замыкает тройку детективный триллер Брайана де Пальмы «Прокол».

ТОП-11 легендарных кинокартин от Квентина Тарантино:

1. «Хороший, плохой, злой», режиссер Серджо Леоне (1966 год);

2. «Рио Браво», режиссер Говард Хоукс (1959 год);

3. «Прокол», режиссер Брайан де Пальма (1981 год);

4. «Таксист», режиссер Мартин Скорсезе (1976);

5. «Его девушка Пятница», режиссер Говард Хоукс (1940);

6. «Пять пальцев смерти», режиссер Чон Чхан-хва (1972 год);

7. «Ящик Пандоры», режиссер Георг Вильгельм Пабст (1929);

8. «Кэрри», режиссер Брайан Де Пальма (1976 год);

9. «Только ваш», режиссер Престон Стерджес (1948 год);

10. «Пять гробниц по пути в Каир», режиссер Билли Уайлдер (1943 год);

11. «Челюсти», режиссер Стивен Спилберг (1975 год).

Кстати, Вчера девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» отметил годовщину со дня премьеры в американском прокате.

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