11 лучших фильмов в истории назвал Квентин Тарантино
Культовый режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Как пишет «Киноафиша», личным рейтингом мэтра поделился журнал Far Out.
На первой строчке чарта режиссера вестерн Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой». На втором месте – ковбойская драма Говарда Хоукса «Рио Браво», замыкает тройку детективный триллер Брайана де Пальмы «Прокол».
ТОП-11 легендарных кинокартин от Квентина Тарантино:
1. «Хороший, плохой, злой», режиссер Серджо Леоне (1966 год);
2. «Рио Браво», режиссер Говард Хоукс (1959 год);
3. «Прокол», режиссер Брайан де Пальма (1981 год);
4. «Таксист», режиссер Мартин Скорсезе (1976);
5. «Его девушка Пятница», режиссер Говард Хоукс (1940);
6. «Пять пальцев смерти», режиссер Чон Чхан-хва (1972 год);
7. «Ящик Пандоры», режиссер Георг Вильгельм Пабст (1929);
8. «Кэрри», режиссер Брайан Де Пальма (1976 год);
9. «Только ваш», режиссер Престон Стерджес (1948 год);
10. «Пять гробниц по пути в Каир», режиссер Билли Уайлдер (1943 год);
11. «Челюсти», режиссер Стивен Спилберг (1975 год).
Кстати, Вчера девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» отметил годовщину со дня премьеры в американском прокате.