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Общество

5 395 жителей России заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 395 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

27 июля в стране зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 888 человек.

Всего по состоянию на утро 28 июля в России выявлено 823 515 случаев заболевания коронавирусом, 612 217 человек выздоровело, 13 504 – умерло.

В Псковской области выявлено 3 646 случаев заражения коронавирусом, 2 502 человека выздоровело, 52 – умерло.

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