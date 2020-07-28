5 395 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 395 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
27 июля в стране зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 888 человек.
Всего по состоянию на утро 28 июля в России выявлено 823 515 случаев заболевания коронавирусом, 612 217 человек выздоровело, 13 504 – умерло.
В Псковской области выявлено 3 646 случаев заражения коронавирусом, 2 502 человека выздоровело, 52 – умерло.