Более 500 наименований современного оборудования поступит в корпус инфекционной больницы в Великих Луках

14:34, 28 июля 2020, ПАИ

Более 500 наименований современного оборудования поступит для оснащения корпуса инфекционной больницы в Великих Луках. Об этом было объявлено во время рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Великие Луки 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отмечалось, что в новом медицинском учреждении будут детское и взрослое отделения. А специально для медиков разработана своя форма, с собственными логотипами.

По словам представителя подрядчика, строящаяся инфекционная больница будет одним из современнейших медицинских учреждений Псковской области.

Строительные работы на территории инфекционной больницы в Великих Луках завершатся до 15 августа, объект будет сдан 4 сентября.

Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.