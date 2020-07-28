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Общество

Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в Великие Луки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Великие Луки с рабочим визитом 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона посетит строительную площадку новой областной инфекционной больницы в Великих Луках и проконтролирует ход возведения объекта.

Также Михаил Ведерников встретится с жителями дома №31 на улице Тенистой и обсудит с ними вопросы строительства воркаут и детской площадок.

Кроме того, губернатор проконтролирует строительство новой школы на 800 мест на улице Заслонова в Великих Луках.

После этого глава региона проведёт выездное совещание по вопросу проведения реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных пешеходных переходов.

Также Михаил Ведерников проконтролирует ход строительства детского сада № 26 на улице Первомайской, 23а, и посетит среднюю общеобразовательную школу № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова, где идёт реконструкция.

В завершение рабочей поездки Михаил Ведерников проведёт рабочую встречу с главой Великих Лук Николаем Козловским. 

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