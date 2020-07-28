«Озарк» и «Мандалорец» поборются за премию «Эмми»

22:13, 28 июля 2020, ПАИ

Сериалы «Озарк» и «Мандалорец» поборются за телевизионную премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал», пишет Lenta.ru.

При этом «Озарк», как и сериал «Наследники», получил 18 номинаций. Также в этой номинации сериалы «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву» и «Очень странные дела».

Проект Amazon «Удивительная миссис Мэйзел» получил 20 номинаций, в том числе в категории «Лучший комедийный сериал». Его соперниками в ней станут «Умерь свой энтузиазм», «Мёртв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Коминского», «Шиттс Крик» и «Что мы делаем в тени».

Сериал HBO «Хранители» стал лидером по числу номинаций – у него их оказалось 26, включая категорию «Лучший мини-сериал» и шесть актёрских номинаций (на премию выдвинуты исполнители главных ролей Джереми Айронс и Реджина Кинг, а за роли второго плана – Джин Смарт, Яхья Абдул-Матин II, Джован Адепо и Луис Госсетт-младший).

В общей сложности 160 номинаций получили различные проекты компании Netflix. От него отстал канал HBO, который будет претендовать на 107 статуэток «Эмми».

Церемония вручения премий «Эмми-2020» пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе.