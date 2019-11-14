«Лучший в парсеке»: о чем рассказывает «Мандалорец» - первый масштабный сериал по «Звездным войнам»

19:44, 14 ноября 2019, ПАИ

12 ноября запустился еще один стриминговый сервис – Disney+, теперь от одноименного, известного всем и каждому мышиного дома. Мегакорпорация Disney в день запуска решила выстрелить самым крупным релизом, им стал долгожданный сериал «Мандалорец» Джона Фавро: спин-офф в рамках вселенной «Звездных войн» в виде игрового сериала об охотнике за головами. Первый эпизод флагманского сериала Disney+, руку к которому приложил сам Джордж Лукас, посмотрел Муслим Камалов и рассказывает о нем, без спойлеров.

Первоначально Джордж Лукас еще будучи на самых ранних этапах создания теперь уже культовых «Звездных войн», бесспорно, вдохновлялся телевизионным научно-фантастическим сериалом «Флэш Гордон», основанном на одноименном комиксе Алекса Рэймонда. Тогда молодого Лукаса, впрочем, как и всех телезрителей в Америке, привлекла именно незамысловатая, но дико увлекательная форма телефильма о приключениях и злоключениях трех героев в космосе – именно эта история впоследствии была переосмыслена и перенесена режиссером на большие экраны. Дальновидность не подвела амбициозного Лукаса и спустя десятки лет легендарная франшиза «Звездные войны» пережила целых три трилогии – оригинальную, приквелы и современную, неровную трилогию сиквелов. Последний (об этом уверяют создатели, но мы-то с вами знаем) IX эпизод, завершающий Сагу о Скайуокерах, мы увидим 19 декабря.

Помимо эпизодов центральной сюжетной линии было снято еще две игровые картины, так называемые «Истории»: отличный «Изгой Один» и невнятный, в общем-то, провалившийся «Хан Соло». В сериальном мире «Звездные войны» существуют разве что в качестве целых четырех мультфильмов разного сорта: от классической анимации и до 3D. Но еще никогда за 40-летнюю историю самой популярной и всеми любимой кинофраншизы, не было выпущено ни одного масштабного и именно игрового сериала. Была лишь одна неудачная попытка: Джордж Лукас задумывал снять сериал по «Звездным войнам» еще в далеком 2005 году. В 2012-м были написаны сценарии 50 серий, но проект не успел дойти до воплощения – Disney купил Lucasfilm. Поскольку руководство корпорации видело потенциал в сериале для своего будущего стриминг-сервиса, исправить эту ситуацию поручили Джону Фавро – такому же дальновидному и талантливому автору, как и сам Лукас, человек, без которого бы не случилась киновселенная Marvel. Джордж Лукас в итоге стал одним из сценаристов и даже несколько раз лично посещал съемочную площадку, направляя Фавро по верному пути.

Забавно, что спустя столько лет «Звездные войны» все же вышли, так сказать, на телевизионную публику (Disney+ заточен прежде всего для просмотров на smart-телевизорах, а уже потом на компьютерах, планшетах и смартфонах) и у «Мандалорца» есть все шансы стать чем-то вроде «Флэша Гордона» для современного телезрителя.

О чем сериал

Действие сериала «Мандалорец» разворачивается во временном промежутке между VI («Возвращение джедая») и VII («Пробуждение силы») эпизодами Саги: пять лет назад заново построенная боевая станция Звезда Смерти уже эффектно разлетелась на кусочки в космосе и рухнула на планету Эндор, а грозная Галактическая Империя развалилась вместе со смертью ситха Палпатина, но Первый Орден к этому времени, естественно, еще не успел образоваться. Поэтому в далекой-далекой галактике пока царит что-то вроде анархии: все в эти непростые времена вынуждены выживать на отдаленных планетах по принципу «на кого учился, там и пригодился». Вот и герой-одиночка, молчаливый наемник из рода мандалорцев (опознаваемый лишь по голосу Педро Паскаль), расхаживающий постоянно в шлеме, занимается тем, для чего был рожден - охотой за головами: разыскивает нужных заказчикам людей за, правда, не всегда достойное и актуальное вознаграждение – например, имперские кредиты, которые уже вышли из оборота, мандалорца не устраивают. Дальнейшая судьба пойманных безымянного охотника тоже мало волнует, процесс максимально прост: схватил «теплым» или «холодным», если нужно заморозил в карбоните и позже вручил заказчику.

После очередного такого задания наёмник, вернувшись за наградой к начальству в виде темнокожего Грифа Карга (Карл Уэзерс, игравший в «Рокки» и «Хищнике»), берется за новое, но весьма таинственное, задание: нужно добыть для странного, но богатого клиента (удивительно превосходная роль уже старенького немецкого режиссера Вернера Херцога), - на службе у которого целых четыре дохлых бывших имперских штурмовика в потертых шлемах, - нечто весьма ценное, о чем зрители узнают лишь в самом конце – именно этим весьма ошеломляющим клиффхэнгером и завершится первая серия «Мандалорца».

Что еще за мандалорцы?

Это благородный, иногда кочующий, народ, который живет на планете Мандалор, они считаются самыми лучшими воинами во всей бескрайней Галактике. Мандалорцы весьма предприимчивы и алчны, поэтому часто выступали третьей независимой стороной во внешнеполитических конфликтах ситхов с джедаями – выполняли заказы в качестве наемников-головорезов как для светлой, так и для темной стороны.

Герой «Мандалорца» всем своим внешним видом, очевидно, сильно напоминает другого наемника - Бобу Фетта, и некоторые могли ошибочно принять мандалорца за его родственника, тем самым введя в заблуждение не только себя, но и остальных зрителей. Однако, это совсем не так: Боба Фетт не являлся истинным мандалорцем по происхождению – он просто не был рожден на этой планете и, согласно «Атаке клонов», Фетт – всего лишь клон с планеты Камино, который просто носил ту же одежду, экипировку, похожий шлем и оружие, что и легендарные охотники за головами.

Боба Фетт, по сравнению, с мандалорцем, – более жестокий (как и, собственно, более неразговорчивый) персонаж, можно сказать, истинный хладнокровный молчаливый убийца, который не знает пощады и ни перед чем не остановится. Герой «Мандалорца» же – совсем другой персонаж: он ведет переговоры и, кажется, в нем живет тяга все же больше к добру. Судя, конечно, по первой серии.

Какой получилась первая серия

Пилотная серия «Мандалорца» вышла, как и ожидалось, невероятно увлекательной, динамичной и интригующей, за приключениями молчаливого по большей степени героя-одиночки, которого герой Вернера Херцога красноречиво окрестил «лучшим в парсеке» наемником, интересно следить с самой первой сцены. Которая, к слову, создана по знакомому, эффективному принципу Джорджа Лукаса – зрителя сразу бросают на передовую, без предупреждения, с персонажами и их характерами будем разбираться позже – на это еще есть время - такой прием был использован и в самом первом эпизоде Саги.

За первую серию отвечал постановщик Дэйв Филони, работавший до этого только с анимационными «Звездными войнами», что, естественно, не помешало ему весьма изобретательно срежиссировать «Мандалорца»: эпизод, что радует, смотрится на одном дыхании, первая серия не то, чтобы снята каким-то гениальным образом – скажем, без особых авторских изысков, но с огромной любовью к вестернам Серджио Леоне и, безусловно, именно к оригинальным, каноничным «Звездным войнам». Здесь весьма точно соблюдены (и идеально воспроизведены) две важнейшие оригинальные концепции Джорджа Лукаса: форма космического вестерна (а не космооперы) и атмосфера «поношенной» галактики, истрепанной и вымученной, находящейся в глубоком кризисе. Все это, вместе с тем, что сериал будет выходить в классическом варианте – раз в неделю, делает из «Мандалорца» практически идеальный продукт для стриминга, выхода эпизодов которого будут с нетерпением ожидать не только фанаты Саги.

Кроме всего прочего, в «Мандалорце» есть еще одно безусловное достоинство: в нем максимально задействованы практические эффекты вместо компьютерной графики – от небольших монстров-прислужников убитого Джаббы Хатта из «Возвращения джедая» до некоторых знакомых видов дроидов. В первой серии также дебютирует IG-11 - дроид-убийца, голос которому подарил актер и режиссер Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Реальные упыри») – он же (и еще 4 постановщика) поставил один эпизод «Мандалорца». Да, возможно, в первой серии слишком много фансервиса, но он не кажется таким уж навязчивым, а, скорее, отлично вписывается в общую картину.

Джон Фавро вместе с Disney полностью уверены в успехе «Мандалорца», каждый эпизод которого обошелся в 12,5 млн долларов (весь сезон – $120 млн): съемки второго сезона прямо сейчас идут полным ходом. Только за первые 24 часа подписку на Disney+ оформили 10 млн человек (!) при прогнозе аналитиков в 8 млн. И это, действительно, невероятный старт, Netflix, похоже, уже может открывать ту форточку, в которую будет в скором времени нервно курить. Ведь дальше у мышиного дома еще более грандиозные планы по «Звездным войнам»: нас ожидают отдельные сериалы про Оби-Вана Кеноби и приключения повстанца Кассиана Андора (из «Изгоя Один») и его верного дроида K-2SO. Кажется, на наших глазах зародилась новая Галактическая стриминг-Империя. Почувствуйте, что называется, её Силу.