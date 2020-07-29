Более 260 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
260 621 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 27,5 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 242 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 828 990 человек, выздоровело 620 333 пациента, умерло – 13 673. В Псковской области зарегистрировано 3 686 случаев заражения коронавирусом, 2 535 человек выздоровело, 53 – умерло.