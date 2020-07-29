5475 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
28 июля в стране зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 116 человек.
Всего по состоянию на утро 29 июля в России выявлено 828 990 случаев заболевания коронавирусом, 620 333 человека выздоровело, 13 673 – умерло.
В Псковской области зарегистрировано 3 686 случаев заражения коронавирусом, 2 535 человек выздоровело, 53 – умерло.