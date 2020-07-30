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Общество

Находящегося в розыске 38-летнего мужчину задержали в Великих Луках

В Великих Луках задержали 38-летнего мужчину, находящегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Ухтомского остановил для проверки документов 38-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Выяснилось, что мужчина находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребёнка. Задержанный был передан инициатору розыска.

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