Находящегося в розыске 38-летнего мужчину задержали в Великих Луках

11:08, 30 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках задержали 38-летнего мужчину, находящегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Ухтомского остановил для проверки документов 38-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Выяснилось, что мужчина находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребёнка. Задержанный был передан инициатору розыска.