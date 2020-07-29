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Политика

На фестиваль «Музыка на воде» псковичи и гости города могут прийти бесплатно

Елизавета Бп=арышникова и Николай Хондзинский рассказали о предстоящем фестивале на воде. Фото ПАИ.

На фестиваль «Музыка на воде» псковичи и гости города могут прийти бесплатно, заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 30 июля. 

Первый концерт-открытие фестиваля пройдет 21 августа в 19:00. Попасть на него можно бесплатно, но заранее необходимо позаботиться о пригласительных билетах. Пригласительные билеты можно получить за неделю до фестиваля  в кассе филармонии. выдавать будут по два пригласительных  в руки.

«Вход только по пригасительным, для этого огородят территорию парка, - сообщила Елизавета Барышникова, пояснив, что  пока Роспотребнадзор не уточнил, сколько зрителей моет присутствовать на концерте.
«Мы заботимся о том, чтобы наши зрители были в безопасности», - заверила руководитель филармонии. 

Она также обратила внимание на то, что  «Музыка на воде» по массовости  будет одним из самых масштабных  мероприятий, в том числе и потому, что принято решение  провести онлайн-трансляцию, чтобы как можно больше зритетлей смогли увидеть концерты.

Фестивальная зона будет включать в себя две поляны напротив сцены. Экран для трансляции разместится на  первой поляне, чтобы на второй поляне было видно, что происходит на сцене.

Елизавета Барышникова подчеркнула, что в связи с распространением коронавирусной инфекции должны соблюдаться все огрничения и правила безопасности. 

Ранее сообщалось, что плавучую сцену  из деревни Бугрово, которая использовалась  на Пушкинских праздниках поэзии в Михаловском, привезут для концертов на воде в Псков.

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