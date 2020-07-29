На фестиваль «Музыка на воде» псковичи и гости города могут прийти бесплатно

12:48, 30 июля 2020, ПАИ

На фестиваль «Музыка на воде» псковичи и гости города могут прийти бесплатно, заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 30 июля.

Первый концерт-открытие фестиваля пройдет 21 августа в 19:00. Попасть на него можно бесплатно, но заранее необходимо позаботиться о пригласительных билетах. Пригласительные билеты можно получить за неделю до фестиваля в кассе филармонии. выдавать будут по два пригласительных в руки.

«Вход только по пригасительным, для этого огородят территорию парка, - сообщила Елизавета Барышникова, пояснив, что пока Роспотребнадзор не уточнил, сколько зрителей моет присутствовать на концерте.

«Мы заботимся о том, чтобы наши зрители были в безопасности», - заверила руководитель филармонии.

Она также обратила внимание на то, что «Музыка на воде» по массовости будет одним из самых масштабных мероприятий, в том числе и потому, что принято решение провести онлайн-трансляцию, чтобы как можно больше зритетлей смогли увидеть концерты.

Фестивальная зона будет включать в себя две поляны напротив сцены. Экран для трансляции разместится на первой поляне, чтобы на второй поляне было видно, что происходит на сцене.

Елизавета Барышникова подчеркнула, что в связи с распространением коронавирусной инфекции должны соблюдаться все огрничения и правила безопасности.

Ранее сообщалось, что плавучую сцену из деревни Бугрово, которая использовалась на Пушкинских праздниках поэзии в Михаловском, привезут для концертов на воде в Псков.