Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке

12:25, 30 июля 2020, ПАИ

Плавучую сцену из деревни Бугрово, которая использовалась на Пушкинских праздниках поэзии в Михаловском, будут использовать для концертов на воде в Пскове, рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 30 июля.

О технических моментах.

Как рассказала Елизавета Барышникова, сцена на воде долгое время пустовала и не работала, теперь ее перевезут для первого в этом летнем сезоне музыкального фестиваля «Музыка на воде».

«Долго искали локацию в Пскове: это не может быть открытая река. И в какой-то момент все подумали о парке-дендрарии. Это одно из самых красивых мест в Пскове», - рассказала директор филармонии.

Она также выразила надежду, что сцена на Утином пруду будет работать и дальше, после проведения фестиваля «Музыка на воде», первый концерт которого пройдет 21 августа.