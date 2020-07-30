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Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке
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Общество

Плавучую сцену привезут в Псков на музыкальный опен-эйр в Дендропарке

В этом месте в псковском дендропарке поставят плавучую сцену. Фото ПАИ.

Плавучую сцену  из деревни Бугрово, которая использовалась  на Пушкинских праздниках поэзии в Михаловском, будут использовать для концертов на воде в Пскове, рассказала  директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 30 июля.
О технических моментах.

Как рассказала Елизавета Барышникова,  сцена на воде  долгое время  пустовала и не работала, теперь ее перевезут для  первого в этом летнем сезоне музыкального фестиваля  «Музыка на воде». 

«Долго искали локацию в Пскове: это не может быть открытая река. И в какой-то момент все подумали о парке-дендрарии. Это одно из самых красивых мест в Пскове», - рассказала директор филармонии. 

Она также выразила надежду, что сцена на Утином пруду  будет работать и дальше, после проведения  фестиваля «Музыка на воде», первый концерт которого пройдет 21 августа.

 

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