Жюри «Золотой маски» посмотрело спектакль «Ревизор» в Пскове

23:36, 30 июля 2020, ПАИ

29 июля жюри «Золотой Маски» посмотрело спектакль «Ревизор» в закрытом режиме с соблюдением норм санитарной безопасности в зале Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации в театре.

«Спектакль также посмотрели приехавшие к нам гости – театральные критики Александр Вислов, Ольга Фукс, Алёна Карась, Ника Пархомовская, режиссёр Вера Попова, и. о. директора Великолукского драматического театра Регина Максименкова, а также новые артисты труппы Линда Ахметзянова, Георгий Болонев, Анатолий Кузьмин», – отметили в драмтеатре.

О своей постановке рассказал режиссёр Пётр Шерешевский: «Чтобы оставаться верными духу и смыслу, а не букве Гоголя, мы должны взглянуть через его текст на современное нам общество. Поэтому мы постарались пройти по грани гиперреализма, рассказывая эту историю с достоверностью даже не театральной, но кинематографической. Спектакль – как натуралистическое кино, снимаемое на наших глазах».

Спектакль «Ревизор» выдвинут на соискание «Золотой маски» в пяти номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший режиссёр» (Пётр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая роль второго плана» (Дарья Чураева, Виктор Яковлев).