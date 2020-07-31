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Выставка художницы Ирины Гладун открылась в Пскове
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Общество

Выставка художницы Ирины Гладун открылась в Пскове

Фото: Выставочный зал Союза художников.

В Пскове работает выставка художницы Ирины Гладун. Об этом сообщается в группе выставочного зала в соцсети «ВКонтакте».

В экспозиции представлены работы разных периодов творчества автора. Это будет персональная выставка, посвящённая юбилею Ирины Гладун.

Фото: Выставочный зал Союза художников.

Посетить выставку можно будет до 15 августа в выставочном зале по адресу: Псков, улица Ленина, 1. Зал работает в обычном режиме: со вторника по пятницу – с 11:00 до 17:30, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 15:30.

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