Выставка художницы Ирины Гладун открылась в Пскове
В Пскове работает выставка художницы Ирины Гладун. Об этом сообщается в группе выставочного зала в соцсети «ВКонтакте».
В экспозиции представлены работы разных периодов творчества автора. Это будет персональная выставка, посвящённая юбилею Ирины Гладун.
Посетить выставку можно будет до 15 августа в выставочном зале по адресу: Псков, улица Ленина, 1. Зал работает в обычном режиме: со вторника по пятницу – с 11:00 до 17:30, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 15:30.