Выставка художницы Ирины Гладун откроется в Пскове 22 июля
22 июля в выставочном зале Союза художников откроется выставка живописи художницы Ирины Гладун. Об этом сообщается в группе выставочного зала в соцсети «ВКонтакте».
В экспозиции будут представлены работы разных периодов творчества художницы. Это будет персональная выставка, посвященная юбилею Ирины Гладун.
Посетить выставку можно будет с 22 июля по 15 августа в выставочном зале по адресу: Псков, улица Ленина, 1. Зал работает в обычном режиме: со вторника по пятницу с 11:00 до 17:30, в субботу и воскресенье с 11:00 до 15:30.