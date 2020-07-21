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Общество

Выставка художницы Ирины Гладун откроется в Пскове 22 июля

22 июля в выставочном зале Союза художников откроется выставка живописи художницы Ирины Гладун. Об этом сообщается в группе выставочного зала в соцсети «ВКонтакте».

В экспозиции будут представлены работы разных периодов творчества художницы. Это будет персональная выставка, посвященная юбилею Ирины Гладун.

Фото: Выставочный зал Союза художников.

Посетить выставку можно будет с 22 июля по 15 августа в выставочном зале по адресу: Псков, улица Ленина, 1. Зал работает в обычном режиме: со вторника по пятницу с 11:00 до 17:30, в субботу и воскресенье с 11:00 до 15:30.

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