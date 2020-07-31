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Общество

Директор филармонии прокомментировала автоконцерт «Спасибо медикам»

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Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова уверена, что формат кинопаркинга необходимо развивать в регионе. Такое мнение она выразила в эфире ПАИ-live, комментируя состоявшийся в июле концерт на автомобилях «Спасибо медикам» в поддержку псковских врачей и медицинских работников.

Елизавета Барышникова положительно оценила прошедшую акцию. «Я уверена, что это направление [благотворительность. – ПАИ] и пропаганду доброты обязательно нужно развивать. Это хороший, добрый проект. С очень добрым названием и добрыми помыслами», - сказала она.

Кроме того, директор филармонии считает, что необходимо взять на вооружение новый формат, который понравился зрителям. «Кинопаркинг – это пережиток прошлого, который в силу обстоятельств сейчас возвращается, и мне кажется, что эту историю нужно развивать», - отметила гостья эфира.

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