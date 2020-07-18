0
23:19
Второй концерт «Спасибо медикам!» пройдёт в августе
22:26
3 421 житель Псковской области заразился коронавирусом
21:07
Митрополит Тихон провёл богослужение в Старом Изборске
20:36
Зрители концерта «Спасибо медикам!»: Мы были везде, но на таком концерте – никогда
20:10
Псковичи делятся фотографиями с концерта «Спасибо медикам!»
19:45
Псковским кинотеатрам могут разрешить работать в начале августа
18:00
Благотворительный концерт в поддержку медиков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Более 600 тысяч рублей собрали на концерте «Спасибо медикам!»

Instagram Михаила Ведерникова

Более 600 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте «Спасибо медикам!», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Благодарю всех, кто внёс свой вклад в этот результат!» – отметил он. Концерт прошёл на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска 18 июля.

Музыканты, среди которых группы Radio band, «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, выступали в течение 2,5 часа.

В Благотворительный фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путёвок и курсовок для переболевших коронавирусом медиков.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.   

Запись трансляции здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Второй концерт «Спасибо медикам!» пройдёт в августе
18 июля 2020
Второй концерт «Спасибо медикам!» пройдёт в августе
3 421 житель Псковской области заразился коронавирусом
18 июля 2020
3 421 житель Псковской области заразился коронавирусом
Митрополит Тихон провёл богослужение в Старом Изборске
18 июля 2020
Митрополит Тихон провёл богослужение в Старом Изборске
Зрители концерта «Спасибо медикам!»: Мы были везде, но на таком концерте – никогда
18 июля 2020
Зрители концерта «Спасибо медикам!»: Мы были везде, но на таком концерте – никогда
Псковичи делятся фотографиями с концерта «Спасибо медикам!»
18 июля 2020
Псковичи делятся фотографиями с концерта «Спасибо медикам!»
Псковским кинотеатрам могут разрешить работать в начале августа
18 июля 2020
Псковским кинотеатрам могут разрешить работать в начале августа
Благотворительный концерт в поддержку медиков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
18 июля 2020
Благотворительный концерт в поддержку медиков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 июля 2020
Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...