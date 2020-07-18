Более 600 тысяч рублей собрали на концерте «Спасибо медикам!»

23:14, 18 июля 2020, ПАИ

Более 600 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте «Спасибо медикам!», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Благодарю всех, кто внёс свой вклад в этот результат!» – отметил он. Концерт прошёл на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска 18 июля.

Музыканты, среди которых группы Radio band, «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, выступали в течение 2,5 часа.

В Благотворительный фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путёвок и курсовок для переболевших коронавирусом медиков.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

Запись трансляции здесь>>>.