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Общество

3 834 жителя Псковской области заразились коронавирусом

Фото Дарьи Хватковой

3 834 человека в Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram 1 августа. За сутки коронавирус подтвердили у 37 человек.

Всего выздоровело 2 700 жителей региона (за сутки – 20). Число умерших от коронавируса остаётся неизменным – 54. Специалисты провели 65 330 исследований на коронавирус (за сутки – 367).

«К сожалению, сегодня число новых случаев (+37) превысило количество выздоровевших (+20). Берегите себя и своих близких. Будьте осторожны и благоразумны», – отметил губернатор.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Пскове (1 181), Великих Луках (774), Псковском (312), Островском (273), Великолукском (182), Порховском (144), Невельском (131) и Дновском (105) районах.

Также случая заражения выявлены в Плюсском (98), Гдовском (80), Новосокольническом (77), Бежаницком (51), Дедовичском (50), Палкинском (47), Стругокрасненском (43), Опочецком (42), Печорском (42), Куньинском (39), Красногородском (35), Себежском (24), Новоржевском (22), Пыталовском (21), Усвятском (20), Пустошкинском (17), Локнянском (13) и Пушкиногорском (11) районах.

Кроме этого, в частной стоматологической поликлинике в Пскове выявили очаг коронавируса.

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