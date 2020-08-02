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Общество

Новый очаг коронавируса выявили в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Очаг коронавируса выявили в псковской стоматологической клинике, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram 1 августа.

«В активных очагах +0, но вчера добавился очаг в частной стоматологической клинике в Псков (+6)», – написал губернатор.

«Все меры локализации приняты, но это убедительный факт, что COVID-19 никуда не делся, а нарушение требований приводит к заражению», – добавил Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 3 834 человека (из них в Пскове – 1 181).

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