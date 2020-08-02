Новый очаг коронавируса выявили в Пскове
Очаг коронавируса выявили в псковской стоматологической клинике, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram 1 августа.
«В активных очагах +0, но вчера добавился очаг в частной стоматологической клинике в Псков (+6)», – написал губернатор.
«Все меры локализации приняты, но это убедительный факт, что COVID-19 никуда не делся, а нарушение требований приводит к заражению», – добавил Михаил Ведерников.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 3 834 человека (из них в Пскове – 1 181).