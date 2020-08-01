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Полиция продолжает разыскивать без вести пропавшего псковича

Полицейские продолжают разыскивать пропавшего без вести 44-летнего жителя Пскова Александра Иванова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина пропал 5 сентября 2018 года. Александр Иванов ростом 175-177 сантиметров, среднего телосложения. У него овальное лицо, короткие русые волосы с сединой, короткие прямые брови, светлые глаза и прямой нос.

Пропавший был одет в чёрную шапку, камуфлированные куртку, брюки зелёного тона и тёмные зимние кроссовки. С собой была чёрная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем посёлка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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