Останки 29 красноармейцев обнаружили в захоронении в Моглино

11:25, 03 августа 2020, ПАИ

В Моглино в захоронении обнаружили останки 29 красноармейцев. Об этом рассказал директор фонда «Достоверная история», историк Юрий Алексеев на раскопках на месте бывшего концлагеря в Моглино в рамках проекта «Без срока давности» 3 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Во время раскопок были обнаружены останки 29 военнопленных красноармейцев.

«Думал, что военнопленных здесь будет меньше», - отметил Юрий Алексеев и высказал мнение, что в Моглино уже нашли всех – гражданских и военнопленных.

Всего на территории захоронения в Моглино обнаружили останки 51 человека. По факту обнаружения захоронения было возбуждено уголовное дело.