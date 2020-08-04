82 макета поступило на конкурс для новых граффити в Пскове

13:51, 04 августа 2020, ПАИ

В Пскове на конкурс граффити для нанесения на стены технических сооружений города поступили 82 макета. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

По ее словам, макеты поступили из разных регионов, их география будет определена позже. Макеты распределили по 11 выбранным объектам, народное голосование по ним открылось сегодня, 4 августа.

«Чтобы не было предвзятости в оценке, мы сознательно не указываем автора. Они будут просто под номерами. Сейчас кодируем и выводим все на голосование, потом уже будем разбираться, кто из какого региона, сколько художников и сколько участников. Мы сделали все по максимуму, чтобы результаты были независимыми, мы не вмешиваемся в процесс, только координируем его», - сказала Плявинская.

как рассказала Наталья Плявинская, по первому объекту поступили семь предложений разного уровня исполнения и качества. При этом есть и повторы, когда участники один и тот же макет привязали к разным объектам.

«Может так оказаться, что в голосовании по одному объекту они не пройдут, а по другому — их макет окажется очень востребован. Мы это не можем запретить», - добавила Плявинская.

Кроме того, она пояснила, что сначала будут определены лучшие макеты по итогам народного голосования по каждому объекту. Их нарисуют, а после этого среди них выберут тройку самых лучших.

«Нам важно оценить, что вообще нравится горожанам. Поэтому среди победителей мы проводим еще один тур, где будут определены первое, второе и третье место. Таким образом мы поймем, какая стилистика больше нравится нашим горожанам, чтобы в дальнейшем развиваться в этих направлениях».