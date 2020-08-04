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Общество

Псковичи могут проголосовать за макеты муралов для украшения городских сооружений

Стартовало народное голосование по выбору макетов муралов для оформления технических сооружений в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Пскове стартовало народное голосование по выбору макетов художественных граффити для оформления технических сооружений в Пскове. Мероприятие проходит в рамках фестиваля граффити и стрит-арт культуры «Плеск».

С 4 по 7 августа жители региона смогут определить, какие постройки в Пскове будут оформлены произведениями современного уличного искусства, а также какие конкретно изображения украсят стены зданий.

В конкурсе участвуют дворовые постройки на улицах Толстого, Алтаева, Байкова, Инженерной — всего 11 адресов. Среди предложенных макетов по росписи объектов предложены 3D-картины, вариации на псковскую тематику, абстракции, комиксы, мотивирующие граффити и прочее — тематика эскизов не ограничена.

Три макета, которые наберут наибольшее количество голосов, станут новыми арт-объектами города Пскова. Победители также получат денежные призы: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, за третье -10 тысяч рублей.

Организатором конкурса выступает Центр социального проектирования и поддержки добровольчества «Команда 2018». Главный партнер мероприятия — Управление общественных проектов и молодежной политики аминистрации Псковской области. Конкурс проводится в целях развития и поддержки творческого потенциала жителей региона, формирования активной социально-культурной позиции в обществе.

Ранее псковичам предлагали выбрать сооружения, которые будут украшены граффити. Макеты для новых граффити принимались до 3 августа.

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