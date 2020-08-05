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Общество

Похожий на живую изгородь забор установят вокруг великолукского динопарка

Великолукский парк отдыха, в котором ранее установили фигуры динозавров и мамонтов, огородят необычным забором, напоминающим живую изгородь. Фотографию нового ограждения прислал читатель в редакцию «Луки.ру».

Как отметил местный житель, смотрится такой забор красиво и гармонирует с общей концепцией парка.

Фото: газета «Великолукская Правда Новости».

«Здорово, что делают не обычный железный безликий забор, а что-то красивое и интересное. Не терпится сходить в динопарк, когда он откроется», - написал читатель.

Какие скульптуры поставили в парке культуры и отдыха Великих Лук, или, как окрестили интерактивную выставку сами жители, «динопарке», смотрите здесь.

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